Desde el Banco Central anticiparon que muy pronto levantarán por completo el cepo cambiario

Tras la confirmación de la utilización del swap con el Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU), para apaliar los huecos en las reservas que dejó la intervención al dólar en la previa a las elecciones de octubre, el Banco Central (BCRA) adelantó que se levantará por completo el cepo cambiario.

El encargado de dar la noticia fue el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, quien reconoció que tras el levantamiento de una parte del cepo cambiario, el pasado abril, todavía quedan restricciones pendientes.

Por lo que el funcionario anticipó que falta poco para sacarlas. “Quedaron restricciones pendientes, pero con el avance del plan económico no tardarán en ser eliminadas”, dijo en la apertura del Argentina Fintech Forum.

Fuente: Nexofin