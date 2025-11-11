El tremendo palazo de Fernando Espinoza a Ricardo Caruso Lombardi: “El idiota ese…”

Independiente le ganó a Deportivo Riestra con un agónico de Santiago Montiel al minuto 95, le rompió el histórico invicto del local de 27 partidos sin derrotas en el Guillermo Laza y se ilusiona con entrar a la Copa Sudamericana. Más allá de todo eso, las explosivas declaraciones del árbitro Fernando Espinoza contra Ricardo Caruso Lombardi corrieron por completo el foco del partido.

Una vez finalizado el encuentro, el juez que impartió justicia en el Bajo Flores pasó por los micrófonos de TyC Sports para destrozar al ex DT devenido en columnista por sus reiteradas críticas al arbitraje del fútbol argentino.

EL TREMENDO PALAZO DE ESPINOZA Tras el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, el árbitro defendió al arbitraje argentino y le pegó a Caruso Lombardi.

“Lo único que pido es que todos sigan hablando lo que hablan del arbitraje. Porque de este partido dijeron tantas cosas y así terminó. Así que espero que el idiota ese que habla, que hace camaritas, se pone con el teléfono y quiere ensuciar el fútbol argentino que hable ahora“, inició el colegiado que no dudó en dar a conocer su objetivo detrás de sus dichos: “Caruso Lombardi, que hable ahora. Que hable de Espinoza, del arbitraje, del fútbol argentino. Ese tipo está fuera del fútbol argentino, se tiene que quedar callado. Los que estamos acá adentro lo hacemos de la mejor manera. Hoy se le cerró la boca a ese tipo“, arremetió.

Respecto a qué dichos en particular del exentrenador fueron causales de su enojo, el referí no quiso entrar en detalles. “Tantas pelotudeces, tantas pelotudeces. Hoy quedó demostrado“, finalizó.