Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: hay al menos 20 heridos

Una formación de la línea del tren Sarmiento descarriló cerca de la estación Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El incidente ocurrió aproximadamente a 100 metros de un paso a nivel ubicado en la intersección de Avenida Rivadavia y Timoteo Gordillo.

Por el momento hay veinte heridos y nueve de ellos fueron trasladados a hospitales. Los pasajeros tuvieron que descender por sus propios medios y caminar por las vías hasta una zona segura.

Ante el descarrilamiento, se desplegaron dos dotaciones de bomberos de la Ciudad, un grupo especial de rescate, un puesto de comando y una unidad médica. Como medida de precaución, el servicio de la línea Sarmiento fue interrumpido totalmente hasta nuevo aviso.

“El servicio circula limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once”, confirmaron desde Trenes Argentinos.

Fuente: Nexofin