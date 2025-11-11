Martes, 11 de noviembre 2025

Javier Milei se bajó de la cumbre del G20 en apoyo al boicot de Trump

por

El Gobierno confirmó que el presidente Javier Milei se bajó de su participación en la cumbre del G20 que se realizará en Sudáfrica durante los días 22 y 23 de noviembre. En su lugar, viajará el canciller Pablo Quirno.

La decisión de Milei se enmarca en otro gesto de alineamiento con el Gobierno de Donald Trump en el plano internacional, y en medio de una guerra comercial larvada que Washington mantiene con China.

Trump ya había anticipado que no asistiría a la cumbre de los 20 países más desarrollados del mundo este año debido a que se realiza en Sudáfrica, cuyo gobierno se encuentra enemistado con la administración republicana.

Fuente: Nexofin

