Nuevo escándalo para Ricardo Centurión: lo acusan de golpear a un árbitro y se expone a una dura sanción

Ricardo Centurión quedó nuevamente en el ojo de la tormenta en Bolivia. El futbolista de Oriente Petrolero podría sufrir una sanción de seis meses sin jugar al fútbol ya que le habría propinado insultos y agresiones físicas al árbitro, Herland Salazar, el pasado 26 de noviembre en una derrota 5-1 de su equipo frente a GV San José.

La escena se hizo viral en Bolivia y en las últimas horas se dio a conocer el informe del Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). “Conforme señala el informe arbitral, fue expulsado por proferir lenguaje grosero ofensivo y humillante contra el árbitro expresando lo siguiente: ‘sos un atrevido, soberbio, que te pensás que sos, cagón que no podés cobrar una, después lo miras al 4to árbitro y te reís’, infringiendo el artículo 52, numeral 1 inciso b) del Código Disciplinario de la FBF”, indica el texto.

Además, una copia del informe médico del referí afirma, en principio, que hay lesiones a nivel facial. “Me agrede físicamente con un empujón en el rostro y me rasguña la cara”, declaró el juez central. Si bien no hay sanción firme, el surgido en Racing podría enfrentarse a una pena mínima de 6 meses de suspensión de acuerdo a los reglamentos vigentes.

Desde su llegada a Oriente Petrolero como jugador libre tras su último paso por Vélez Sarsfield, Centurión lleva disputados 28 partidos en el club boliviano, con 8 goles y 4 asistencias. Además, lleva dos expulsiones: una ante Guabirá por doble amarilla y la otra reciente ante el San José por reclamos al árbitro.