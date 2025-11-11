La madre de Débora Bulacio Del Valle despidió a la mujer asesinada: “Lucharemos por vos”

Este martes por la tarde fue encontrado el cuerpo de Débora Damaris Bulacio Del Valle, de 38 años, quien estaba intensamente buscada desde la madrugada del domingo cuando desapareció en un camping de Necochea. La Policía bonaerense indicó que por el femicidio está detenido Ángel Andrés Gutiérrez, su pareja.

Su madre, María Luisa Del Valle, publicó en Facebook un mensaje en homenaje a Débora: “Tocó tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, vuela alto hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos y queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas y tus ganas de siempre ayudar a los demás”. También añadió: “Hasta que nos volvamos a abrazar. Mientras viva, lucharemos por vos. Se hará justicia, tenelo por seguro”.

El hallazgo ocurrió cerca del lugar donde la vieron por última vez, en el camping de Necochea. El cuerpo fue hallado esta tarde tras una búsqueda de varios días. Según informó TN, la causa se investiga como femicidio y la detención de la pareja de Débora se realiza en base a pruebas que la Justicia aún no hizo públicas completamente.

Fuente: Nexofin