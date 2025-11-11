Valentín Barco habló sobre su deseo de volver a Boca: “Me gustaría en un futuro”

El paso de Valentín Barco por Boca dejó huella, y aunque hoy disfruta de su presente en Europa y en la Selección Argentina, el joven futbolista no oculta su deseo de tener una nueva oportunidad con el club que lo vio nacer. Desde la concentración de la Albiceleste, el Colo habló con TyC Sports y dejó en claro que todavía tiene cuentas pendientes con el Xeneize.

🗣️ “EN UN FUTURO ME GUSTARÍA VOLVER A BOCA. JUGUÉ SIETE MESES NADA MÁS EN LA PRIMERA” ✍️ Firma: el Colo Barco. 🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/Fx98O0LaTY — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2025

“Siempre con el club y la gente de Boca la relación fue muy buena, me dieron todo. Desde lo 9 años que estuve ahí. Fueron 10 años increíbles y estoy muy identificado. Obviamente que en un futuro me gustaría volver porque jugué solo siete meses y me quedó la espina de no haber jugado más tiempo y logrado más cosas”, expresó Barco.

Además, Barco confesó que vio el Boca 2 – River 0 del domingo pasado y expresó su alegría por Exequiel Zeballos: “Vi el clásico, muy contento. Y muy contento con el Chango, también, sé todo lo que la luchó cuando estábamos ahí juntos, llegamos a concentrar juntos. Se veía desde chico el potencial que tenía, es tremendo. Para mí era el mejor, es muy desequilibrante, le pega con las dos, es rápido, y ahora lo está pudiendo explotar“.

“ME PUSO MUY CONTENTO POR EL CLUB” Valentín Barco habló del Superclásico que Boca le ganó a River y llenó de elogios a Zeballos: “Está explotando todo el potencial que tiene”. 🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/J7tjlTspsb — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2025

Por último, reconoció que su deseo es poder participar del Mundial 2026. “Jugar un Mundial es el sueño de todos. Desde que empezás en el fútbol, el sueño es representar a tu país y jugar un Mundial. Faltan pocos meses y por suerte estoy acá otra vez”.