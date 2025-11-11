Luis Caputo y Jorge Macri se reunieron por la deuda de Nación con CABA

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el Palacio de Hacienda para discutir la deuda por los fondos de coparticipación que Nación mantiene con CABA.

El encuentro contó con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el titular de Hacienda y Finanzas de CABA, Gustavo Arengo; y el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny.

Tras la reunión, Jorge Macri y sus funcionarios resaltaron que la misma “fue positiva” y que los equipos técnicos seguirán con las gestiones para encontrar un acercamiento respecto a la coparticipación y el financiamiento.

Fuente: Nexofin