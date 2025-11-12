Alerta global por una tormenta solar severa que podría afectar redes eléctricas y satelitales

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) emitió una alerta por una tormenta solar severa que podría interferir en los sistemas eléctricos, las telecomunicaciones y la navegación satelital.

El fenómeno, clasificado como tormenta geomagnética G4, es consecuencia de una serie de eyecciones de masa coronal (CME) que comenzaron el 9 de noviembre y alcanzarán su punto máximo entre el 12 y 13.

Según la NOAA, la eyección más intensa, acompañada por una llamarada solar de tipo R3, liberó una enorme cantidad de energía hacia el espacio.

Fuente: Nexofin