Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, durante un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

La ceremonia, de la que participaron integrantes del Gabinete y familiares del funcionario, marca el desembarco del ex vicejefe de Gobierno porteño en un rol clave para la articulación con las provincias.

Santilli asume con la consigna de construir una agenda de diálogo federal, combinando la búsqueda de acuerdos políticos con el compromiso de mantener el equilibrio fiscal.

