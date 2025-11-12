Miércoles, 12 de noviembre 2025

Miguel Borja, cada vez más cerca de irse de River: los clubes que lo quieren

por

En un año para el olvido, River todavía tiene mucho en juego. Ante Vélez definirá su posición final en la tabla anual (y la clasificación a las copas), y luego llegarían los eventuales playoffs. De todos modos, en Núñez ya empiezan a delinear el plantel 2026 y entre las salidas cantadas aparece la de Miguel Ángel Borja.

El delantero colombiano fue perdiendo terreno poco a poco en el último tiempo y su relación con la gente también se fue desgastando a medida que pasaban los partidos. Incluso, en el segundo semestre del 2025, el Colibrí convirtió tan solo dos goles y y viene de errar dos penales: uno en la tanda ante Independiente Rivadavia, por Copa Argentina, y otro frente a Gimnasia, en la última jugada del partido.

Si bien el atacante tiene contrato hasta fin de año y aunque en varias oportunidades se habló de su renovación, las negociaciones ni siquiera se iniciaron. Y aunque todavía no hay nada oficial, es un hecho que se irá libre de River. En la carrera por contratarlo aparece Tigres, como uno de los clubes mexicanos interesados, y también América de Cali. Sin embargo, su representante, Juan Pablo Pachón, descartó por ahora la posibilidad de que vuelva a su país. 

