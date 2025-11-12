Miguel Borja, cada vez más cerca de irse de River: los clubes que lo quieren

En un año para el olvido, River todavía tiene mucho en juego. Ante Vélez definirá su posición final en la tabla anual (y la clasificación a las copas), y luego llegarían los eventuales playoffs. De todos modos, en Núñez ya empiezan a delinear el plantel 2026 y entre las salidas cantadas aparece la de Miguel Ángel Borja.

El delantero colombiano fue perdiendo terreno poco a poco en el último tiempo y su relación con la gente también se fue desgastando a medida que pasaban los partidos. Incluso, en el segundo semestre del 2025, el Colibrí convirtió tan solo dos goles y y viene de errar dos penales: uno en la tanda ante Independiente Rivadavia, por Copa Argentina, y otro frente a Gimnasia, en la última jugada del partido.

Si bien el atacante tiene contrato hasta fin de año y aunque en varias oportunidades se habló de su renovación, las negociaciones ni siquiera se iniciaron. Y aunque todavía no hay nada oficial, es un hecho que se irá libre de River. En la carrera por contratarlo aparece Tigres, como uno de los clubes mexicanos interesados, y también América de Cali. Sin embargo, su representante, Juan Pablo Pachón, descartó por ahora la posibilidad de que vuelva a su país.