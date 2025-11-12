La inflación de octubre fue de 2,3% y acumula un alza de 24,8% en lo que va del año

El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,3% en octubre de 2025 y acumuló en el año una variación de 24,8%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

Fuente: Nexofin