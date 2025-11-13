AFA confirmó fechas y estadios para las finales del Clausura y el Trofeo de Campeones

A través de un comunicado publicado por la Liga Profesional Argentina, órgano de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se definieron las fechas y los estadios para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones.

En vísperas de la fecha 16, la última de la primera fase, este lunes se conocerán los ochos equipos de la Zona A y B, que jugarán los octavos de final de los Playoffs.

El 13 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, se conocerá al campeón del Torneo Clausura: El mismo recintó en el que Platense bordó la primera estrella en la camiseta, al salir campeón del Apertura a mitad de año.

San Nicolás será testigo del último partido del año

Una semana más tarde, el 20 de diciembre, se disputará la final del Trofeo de Campeones. Platense espera a su rival, que saldrá del ganador del actual torneo que está en disputa.

El Estadio Único de San Nicolás, con capacidad para 25.000 personas, será testigo del último partido del fútbol argentino en 2025.