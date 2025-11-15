En Francia aseguran que explotó una interna en el vestuario de su selección con Mbappé siendo el centro de la tormenta

La selección de Francia aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras golear a Ucrania y, tras jugar dos finales del mundo consecutivas los dirigidos por Didier Deschamps no planean bajar los brazos en su búsqueda por la tercera estrella y ya comienzan a planificar su participación en la cita mundialista que se desarrollará en México/Estados Unidos/Canadá

Sin embargo, desde el país galo aseguran que algo en el vestuario se rompió. “Hay jugadores que están hartos”, aseguran diversos medios luego de que Kylian Mbappé fuera enviado de vuelta a Real Madrid antes del cruce con Azerbaiyán.

El 10 del Merengue fue el autor de dos goles y una asistencia en el 4-0 del último jueves, por lo que la decisión de ser liberado antes de que se cumpla la fecha FIFA, fue netamente del cuerpo técnico de Didier Deschamps, algo que despertó la bronca de sus compañeros de selección por sus privilegios.

El ex PSG Jérome Rothen, conductor de Rothen S’enflamme, habló de un ambiente tenso apuntando directamente al trato preferencial y particular que recibe Mbappé, mientras el resto del plantel debe quedarse a cumplir con los compromisos de las eliminatorias europeas. “Se generó una sensación de privilegio permanente. El ambiente es de desgaste. Decisiones de este tipo generan distancia al interior del grupo”, remarcó Jérome. Incluso, se llegó a hablar de una molestia física del 10 de Les Blues pero Rothen agregó: “Mientras ganas, nadie lo cuestiona, pero en el momento en que los resultados no acompañan pueden provocar tensiones difíciles de controlar”.

En contrapartida con los dichos del conductor de Rothen S’enflamme, el campeón mundial Emmanuel Petit, actual panelista de RMC Sports, intentó calmar las aguas a esta polémica que afecta a la dinámica del equipo. “Lo critiqué el año pasado cuando no viajó a Suecia, pero esta vez están fabricando una controversia donde no la hay”, sostuvo. Al mismo tiempo, Petit resaltó la importancia del cuidado de la salud de los futbolistas ante un calendario cada vez más cargado y la inminencia de la cita mundial. “Escapar del compromiso no tiene sentido si la lesión es real”, argumentó.