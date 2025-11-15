Sábado, 15 de noviembre 2025

Incendio en una fábrica textil de La Matanza: varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar

Un incendio de grandes proporciones tiene lugar en la tarde de este sábado en un depósito de telas ubicado en Villa Celina, Partido de La Matanza, en el límite entre PBA y CABA. Allí trabajan cinco dotaciones de bomberos para apagar el fuego.

El fuego comenzó a las 15 por causas que aún se desconocen. La fabrica en cuestión se encuentra en la intersección de Olavarría y la colectora de la Autopista Ricchieri.

Según Noticias Argentinas, el fuego se propago por locales del edificio y alcanzó depósitos contiguos. Cabe destacar que la zona del galpón en llamas es un importante polo de producción y almacenamiento textil.

Fuente: Nexofin

