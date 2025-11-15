Nuevo aumento en el boleto de colectivos en AMBA: el mínimo se acerca a los $500

El Gobierno nacional decidió un nuevo aumento en el boleto del transporte público urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El incremento es del 10%. De esta forma, el boleto mínimo costará casi $500: unos $495.

La actualización de valores se publicará este lunes en el Boletín Oficial del Gobierno, y comenzará a regir desde la misma semana entrante.

La resolución la tomó el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del objetivo del Gobierno de bajar los subsidios al transporte público automotor y el gasto público.

Fuente: Nexofin