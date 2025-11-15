Manuel Adorni celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos: “Hoy sí tenemos las condiciones para despegar”

En calidad de jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa en donde destacó la importancia del acuerdo comercial entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos (EE.UU).

“Es una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio”, señaló el funcionario de Javier Milei, en du primera ronda de prensa desde Casa Rosada, con el nuevo cargo.

Según explicó el ex vocero presidencial este pacto, que llevó siete meses de trabajo, “crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de Estados Unidos en la Argentina”.

Fuente: Nexofin