Walter Otta fue provisoriamente suspendido por 30 días por una noticia falsa donde criticaba a Tapia y Toviggino

El entrenador de Deportivo Morón, Walter Otta, quedó suspendido de manera provisoria por 30 días por el Tribunal de Ética de la AFA, luego de que se le atribuyeran críticas hacia Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La medida llega en plena definición del Reducido de la Primera Nacional y podría condicionarlo para el resto del certamen, algo que generó fuerte malestar en la dirigencia del Gallo.

La sanción se basa en una supuesta frase en la que Otta habría apuntado contra los dirigentes mencionados, asegurando que perjudican al fútbol argentino. Esa versión fue difundida en distintos portales, pero Morón negó categóricamente su veracidad y la calificó como una “fake news”. En un comunicado oficial, el club afirmó que los dichos “no se corresponden con la personalidad del entrenador” y confirmó que están reuniendo documentación para avanzar en su defensa.

El técnico también rechazó la acusación y afirmó que jamás realizó esos comentarios, a la vez que consideró “injusta” la decisión que lo dejará fuera del banco de suplentes mientras dure la medida. Según explican desde el entorno del entrenador, no existe ningún registro audiovisual ni instancia formal que confirme las declaraciones que se le adjudican.

Mientras tanto, el equipo continúa su preparación para la semifinal del Reducido, sabiendo que no podrá contar con su entrenador al borde de la cancha. Si el fallo se mantiene en los plazos establecidos, Otta podría incluso perderse una eventual final, lo que elevaría aún más la tensión en un momento crucial de la temporada.