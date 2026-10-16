Mercados en rojo: los bonos argentinos pierden 1% en Wall Street y el riesgo país se acelera

Otra jornada negativa para las acciones y bonos argentinos que cotizan en la Bolsa de Nueva York, algunas acumulan caídas de hasta el 6% en lo que va de la semana. Los títulos soberanos en dólares se negocian con una baja mínima de 0,1% en promedio.

Mientras que las acciones de empresa argentinas en Wall Street, cierran la semana con pérdidas, encabezadas por Banco Supervielle que cae un 1,8%; Grupo Galicia, pierde el 0,8%; Central Puerto un -0,2%; y Mercado Libre un -0,6%.

Las únicas firmas que lograron recuperarse son YPF que sube 0,7%, es decir a USD 51,46 por acción; y Vista Energy que rebota un 2,1 por ciento. Ambas ligadas a la estabilización en el precio internacional del Petróleo que vuelve a subir.

Fuente: Nexofin