Alarma en River: la figura que podría perder Leonardo Ponzio por lesión

El ‘Mundo River’ vive horas de incertidumbre tras el empate en Junín ante Sarmiento por el partido postergado de la fecha 11, por dos cosas: el punto que poco sirvió de cara a los playoffs y la tabla anual, y la posible salida de Leonardo Ponzio del equipo si cae derrotado ante Belgrano en Córdoba.

En los pasillos de Núñez se habla cada vez más del regreso de Ramón Díaz al club, técnico que días atrás rechazó al Corinthians, y en gran parte se entendió como un guiño al Millonario.

A todo podría sumarse la baja de una de las figuras del equipo, quien terminó con dolores en el último partido. Marcos Acuña podría ser el referente del equipo que no esté en Córdoba, una baja más que sensible para Ponzio.

El Huevo salió en el complemento en el duelo con Sarmiento y en su lugar ingresó el juvenil Lautaro Pereyra. Una vez en el banco de suplentes, se puso hielo en las dos zonas afectadas y tras el encuentro se lo vio con complicaciones para caminar.

El “Pelado” Díaz, cada vez más cerca

Desde River han desmentido categóricamente la noticia que anda circulando sostiene que, si el equipo cae ante Belgrano, el próximo martes sería presentado el experimentado técnico en su cuarto ciclo en el club.

Lo cierto es que el interinato de Ponzio podría llegar a su final antes de diciembre, como estaba pautado en un primer término. La agenda de River, otra es de las cosas a tener en cuenta: Belgrano, Racing en el Más Monumental y Boca en La Bombonera.