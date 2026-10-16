La Justicia pidió información a Suiza sobre las transferencias de la FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia

Avanza la investigación por enriquecimiento ilícito contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, ahora el juez federal Ariel Lijo, solicitó a la justicia de Suiza que brinde información bancaria sobre el dirigente.

De este modo, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, que sigue una serie de trasferencias de dinero provenientes de la FIFA, así como también de la CEAMSE y de Camioneros.

Por ello, la resolución de Lijo incluye pedidos de información sobre las declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos y pagos de la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones, a Tapia y a su exesposa, Paola Moyano.

Fuente: Nexofin