Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner fueron habilitados a participar online de la primera audiencia del juicio

El Tribunal Oral Federal 5 autorizó a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner a conectarse virtualmente durante la jornada inaugural del juicio por Hotesur y Los Sauces.

La resolución regirá únicamente durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio en los tribunales de Comodoro Py.

Los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti adoptaron la medida para evitar postergar el proceso fijado para este viernes. Respecto a la urgencia procesal, los magistrados argumentaron que se debe “asegurar el normal desenvolvimiento del proceso”.

La decisión judicial respondió a la reciente resolución de la Cámara de Casación, que unificó las causas Hotesur y Los Sauces. Sobre la proximidad de las fechas, los integrantes del tribunal señalaron que el fallo se dictó “cuando resta poco tiempo para el comienzo”.

Fuente: Nexofin