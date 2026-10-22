Facundo Moyano y Candela Arizaga fueron citados a declarar: la Justicia analiza levantar la perimetral

El exlegislador Facundo Moyano fue citado a una audiencia este jueves a las diez de la mañana por presunta violencia de género. La convocatoria fue realizada por los magistrados tras el pedido de la defensa para revocar la prohibición de acercamiento a Candela Arizaga.

La pareja del imputado deberá presentarse a las 13 horas luego de someterse a peritajes en la Oficina de Violencia Doméstica. El tribunal rechazó los recursos de la joven para evitar el examen psicológico antes de presentar su declaración testimonial.

La causa investiga los hechos ocurridos el 4 de agosto en el barrio de Belgrano, que derivaron en la detención del dirigente. El expediente incluye imputaciones por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de agresión intrafamiliar.

Asimismo, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 sumó cargos por desobediencia tras presuntos encuentros en un hotel porteño. Los peritajes telefónicos detectaron coincidencias en las celdas de señal entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.

Fuente: Nexofin