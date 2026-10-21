La sanción de Talleres a Matías Galarza tras sus polémicas declaraciones sobre Boca

Matías Galarza generó revuelo después de la derrota de Talleres por 2-1 ante Boca en La Bombonera. El mediocampista argentino, que convirtió el único gol del conjunto cordobés, sorprendió con sus declaraciones después del encuentro y causó malestar en la dirigencia de la T.

¿Qué pasó con el argentino?

El volante había tenido una actuación destacada durante el primer tiempo, cuando abrió el marcador con un golazo desde afuera del área. Sin embargo, tras la remontada del Xeneize, sus palabras ante las cámaras terminaron por opacar su rendimiento futbolístico.

Después del partido, el futbolista explicó por qué no festejó el tanto: “Muy contento de poder hacer un gol en esta hermosa cancha. Mi familia es toda bostera, se me vino mi viejo, que también era bostero y que ahora está apoyándome desde el cielo. La verdad que muy contento de poder hacer un gol. No lo festejé por eso”.

Luego, al ser consultado sobre la posibilidad de jugar en Boca: “Ojalá. No lo descarto. Dios quiera que pueda estar jugando con esa camiseta. Pero hoy estoy vistiendo estos colores”, concretó el argentino.

🗣️ “CONTENTO DE PODER HACER UN GOL EN ESTA HERMOSA CANCHA” 🗣️ “MI FAMILIA ES TODA BOSTERA, NO FESTEJÉ EL GOL POR ESO” 🗣️ “ME ENCANTARÍA JUGAR EN BOCA” 🔵🟡 Matías Galarza y un mensaje CLARÍSIMO… ¿Podrá darse su pase al Xeneize en algún momento? https://t.co/6mfFPutHiP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

La dirigencia de Talleres consideró que sus declaraciones no cayeron bien en el club y resolvió aplicarle una multa económica. Además, el mediocampista podría perderse el próximo compromiso ante Defensa y Justicia, aunque su situación deportiva todavía depende de la decisión del entrenador Omar De Felippe.