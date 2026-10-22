Jueves, 22 de octubre 2026

Con el “Flaco” López, Giay y Barboza, Palmeiras es nuevamente finalista de la Copa Libertadores

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Palmeiras es nuevamente finalista de la Copa Libertadores. El conjunto paulista obtuvo su merecido boleto hacia Montevideo para la Final Única 2026 y esperará hasta el jueves para conocer a su rival: otra vez Flamengo o Estudiantes de La Plata.

El Verdão perdió 1-0 como local la vuelta ante Fluminense, que forzó los penales para luchar por la clasificación hasta la última instancia. Pero los dueños del Allianz Parque se impusieron 5-3 con el arquero Carlos Miguel atajándole el cuarto penal a Nonato.

En las filas del Palmeiras hay tres argentinos, todos titulares: el mundialista Flaco López, Agustín Giay y Alexander Barboza. También están dos viejos conocidos del fútbol argentino como Gustavo Gómez y Ramón Sosa.

Del otro lado quedaron en el camino los compatriotas Germán Cano y Lucho Acosta.

Abel Ferreira, el especialista

Palmeiras llegó a la octava final de Libertadores en su historia y cuatro de ellas son responsabilidad de Abel Ferreria, que ganó dos: las ediciones 2020 y 2021. El entrenador quedó a una del líder, Carlos Bianchi (ganó cinco Libertadores con Vélez y Boca).

¿Tendrá revancha por la temporada pasada? En el 2025 el Palmeiras de Abel perdió en manos del Flamengo.

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