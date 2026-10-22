Desde el Maracaná: los festejos de Boca con la presencia de Riquelme en el vestuario

Boca se tomó revancha y está vez festejó en el mítico Estadio Maracaná: le ganó 3-1 a Vasco Da Gama y con un global (4-2) en la serie, avanzó a la final de la Copa Sudamericana 2026.

Fue otro equipo con respecto al de la ida que de movida contaba con el referente del equipo, Leandro Paredes, en el banco de suplentes. Rodrigo Battaglia ocupó su lugar, volvió de una lesión que lo marginó 311 días del campo y metió dos grandes partidos (había jugado 90′ minutos ante Talleres).

Tras el agónico gol de Paredes y el pase a la final que se disputará en Barranquilla, probablemente con Atlético Mineiro, aunque esta noche se jugará la revancha en Uruguay donde Montevideo City Torque tiene que levantar un 3-0, las redes sociales de Boca mostraron el festejo desde adentro.

Miguel Merentiel fue uno de los más desbordado, hubo cánticos y hasta el presidente, Juan Román Riquelme, se metió en los festejos que se desataron en los vestuarios.

Bom dia, finalistas https://t.co/YKkaEFU7L7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 21, 2026

Día libre y a pensar en Independiente

Arruabarrena les dio día libre a los jugadores a sabiendas de que el próximo domingo se jugará una final anticipada ante Independiente en Avellaneda con clásico de por medio.

Boca es el único equipo argentina que pelea en los cuatro frentes (lidera tabla anual, semifinales de Copa Argentina, clasificado a los playoffs y en la final de la Sudamericana) y ahora espera que se recuperen los lesionados para la definición del año.