El descargo de Kvaratskhelia tras su lesión de ligamentos: “Simplemente le pedía a Dios…”

El PSG vs. Barcelona por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League no defraudó, hubo buen fútbol y golazos en el 4-2 de los parisinos, pero el saldo final terminó siendo agridulce: Kvicha Kvaratskhelia se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El ancho de plata del equipo de Luis Enrique se pierde lo que resta de la temporada. Antes, Ousmane Dembélé también había abandonado a su equipo por una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Son los riesgos que están en juego con el trajín de partidos que disputan los futbolistas, donde prácticamente juegan cada tres días en Europa, en un calendario que ha sido resistido por los propios protagonistas en diferentes ocasiones.

“Antes de cada partido, simplemente le pedía a Dios volver a casa en buen estado. Pero en vano. Ha pasado poco tiempo, pero una pregunta da vueltas sin cesar en mi cabeza: ‘¿Por qué yo?’. Nunca he descuidado el menor esfuerzo”, comienza relatando la carta que publicó el nacido en Georgia.

“Probablemente me había preparado para este partido mejor que para ningún otro antes. Pensaba que estaba listo para todo, pero no para esto. Sin embargo, entiendo que Dios me ha elegido. Y si, a través de lo que me está pasando, he podido ahorrarle esta prueba a otros futbolistas en el campo, entonces estoy dispuesto a atravesar este dolor, el trabajo, el sufrimiento y las lágrimas“, agrega el extremo en su largo testamento.

PSG invicto y candidato

El equipo de Luis Enrique, bicampeón de Europa, arrancó con un demoledor tres partidos jugados tres partidos ganados. Luego del 6-1 ante el débil Slovan Bratislava, venció al Manchester City 4-2 en Etihad en la segunda fecha. Ahora habrá que ver cómo le irá sin Khvicha.