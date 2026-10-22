Los cheques y las operaciones inmobiliarias que complican a Máximo Kirchner en el juicio Hotesur-Los Sauces

La actividad comercial de Los Sauces y las operaciones inmobiliarias de la familia Kirchner estarán en el centro del juicio oral que comenzará este viernes 23 de octubre.

Entre las pruebas que analizará el Tribunal Oral Federal 5 hay registros bancarios, contratos y facturas que, según la fiscalía, documentan la intervención de Máximo Kirchner en el manejo de la firma.

El diputado llegará al debate junto con Cristina Kirchner y otros 17 acusados, luego de que la Cámara de Casación dispusiera que los expedientes Hotesur y Los Sauces se tramiten en un único proceso.

Fuente: Nexofin