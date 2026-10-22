Dura advertencia de Javier Milei al Reino Unido: “Los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las Malvinas”

El presidente Javier Milei aseguró que el Reino Unido enfrenta una creciente presión internacional por la cuestión Malvinas y ratificó que su Gobierno mantendrá el reclamo de soberanía.

“Están presionados, están inquietos, están incómodos, y los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las islas, porque son nuestras”, afirmó en una entrevista con El Observador durante su viaje de España.

El mandatario sostuvo que la Argentina cuenta con argumentos históricos, geográficos y jurídicos para recuperar el archipiélago. “Son argentinas, por derecho, por historia y por geografía”, expresó, y remarcó que la reivindicación continuará “independiente de las instituciones que haya en el mundo”.

Fuente: Nexofin