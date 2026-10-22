Tormentas en Buenos Aires: a qué hora llegan este jueves y cómo sigue el tiempo el fin de semana

El clima cambiará durante este jueves 22 de octubre en Buenos Aires. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana se mantendrá sin lluvias, aunque con cielo mayormente nublado, mientras que las condiciones comenzarán a desmejorar durante la tarde.

La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70% durante la segunda mitad del día. El momento de mayor inestabilidad llegará por la noche, cuando el organismo prevé tormentas fuertes en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la mañana, el SMN estima una probabilidad de precipitaciones de 0%, con una temperatura cercana a los 17°C y cielo mayormente nublado.

Por la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 20°C y comenzará a aumentar la posibilidad de lluvias, que se ubicará entre el 40% y el 70%. Para la noche, el pronóstico mantiene esa probabilidad y anticipa tormentas fuertes, con una temperatura de alrededor de 16°C.

Fuente: Nexofin