El Gobierno avanzó con la privatización de AySA: vendió el 90% de las acciones por US$340 millones

El Gobierno dio un nuevo paso en la privatización de AySA y oficializó la adjudicación del 90% de las acciones de la compañía al consorcio que presentó la oferta más alta durante la licitación: US$340,2 millones.

La decisión quedó formalizada este jueves a través de la Resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El grupo ganador está integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor.

Además de confirmar al adjudicatario, la cartera que conduce Luis Caputo estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha para la firma del contrato de compraventa de las acciones. A partir de ese paso se completará el proceso de transferencia del paquete mayoritario de la empresa.

El paquete vendido, según publica TN, está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, que representan el 90% del capital social y de los votos de AySA. Cada acción tiene un valor nominal de $1.000.

Fuente: Nexofin