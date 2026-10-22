Se supo quién sería el futbolista de 19 años que juega en Italia y busca a Sabrina Rojas

Sabrina Rojas quedó envuelta en una polémica después de revelar que un futbolista argentino de 19 años le escribe por Instagram e insiste en invitarla a salir cada vez que visita el país. Aunque la conductora dejó en claro que no está interesada en avanzar con el joven por la diferencia de edad, sus declaraciones despertaron la curiosidad de sus compañeros y comenzaron las especulaciones sobre la identidad del deportista.

Quién sería el futbolista

Las declaraciones de Sabrina despertaron curiosidad y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre la identidad del joven. Poco después, un periodista afirmó que podría tratarse de Franco Mastantuono, el exjugador de River que actualmente juega en Fiorentina, Italia.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación de que el futbolista sea quien le escribe a la modelo. De hecho, Rojas había evitado revelar su identidad durante una charla en un programa de streaming, e incluso les pidió a sus compañeros que no mencionaran nombres.

La conductora también explicó cómo vive esta situación y por qué no aceptaría una invitación. “Me encara mucho. Pero yo soy mucho más grande y me da impresión. Él me escribe mucho”, había contado sobre los mensajes que recibe.

Además, reconoció que le llama la atención la madurez del joven, “Cuando él habla, tiene otra calle, otro pensamiento. No te das cuenta de que estás hablando con un nene”. De todas formas Sabrina asegura no tener intenciones con él, “le digo: No hay manera, me das impresión”, afirmó.

Luego de que circulara el nombre de Mastantuono, Rojas publicó un descargo en sus historias de Instagram para aclarar que no mantiene un vínculo sentimental con el deportista. “Por remar un segmento, me divierto mezclando realidad con ficción y de repente todo se vuelve una locura, nombrando personas que ni conozco. Por Dios, nada que ver”, escribió.