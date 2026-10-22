Escándalo en Paraguay: un club censuró la ropa de la prensa por las fotos virales de una fotógrafa

Sportivo Ameliano, un club paraguayo con más de 90 años de historia, transita por estas horas un escándalo institucional como pocas veces vivió en sus nueve décadas de vida.

Todo comenzó por la vestimenta de una fotógrafa, quien se terminó volviendo viral en las redes sociales y en función de eso el club decidió actuar: a partir del próximo partido (Olimpia), la prensa debía empezar a cumplir un nuevo código de vestimenta.

Las fotos de Adriana Caballero, fotógrafa que trabaja en la cobertura de los partidos del fútbol paraguayo, generó controversia en las redes sociales. Debido a esta situación, el club había decido en primera instancia imponer nuevas restricciones.

“Con el objetivo de mantener un ambiente profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club, solicitamos a todos los fotógrafos y periodistas cumplir con el siguiente código de vestimenta“, expresó la institución en un comunicado.

El presidente de Ameliano hasta pidió disculpas y dio marcha atrás

Luego de la polémica que se instaló en las redes, el presidente de Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, se despegó de las nuevas restricciones impuestas a la prensa y confesó que el comunicado se había difundido sin su consentimiento:

“Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas“, manifestó durante una entrevista con Cardinal Deportivo.