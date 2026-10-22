El hijo de la docente desaparecida en Corrientes sospecha del capataz detenido: “No quería ayudar”

Crece la incertidumbre en el caso de la docente Nancy Godoy, desaparecida en Corrientes el pasado 7 de octubre. El hijo mayor de la mujer de 52 años, Sebastián, expresó que desconfía del capataz de la estancia en donde se ubicaba la escuela.

“Yo no conocía al capataz. Lo conocimos cuando fui al lugar el primer día que hice la denuncia. Lo encontramos cuando fuimos ahí. Él nos guio a la escuela”, recordó el joven sobre el hombre ahora detenido.

Identificado como Ireneo Zarza, el hombre se convirtió en el principal apuntado por la investigación. “Era un hombre muy raro. Mi hermano mayor estuvo pegado a él, decía que no quería ayudar. Él conoce todo el lugar ahí. Teníamos la sospecha de que ocultaba información. Él fue con nosotros porque lo apuraron los policías”, relató Sebastián.

Fuente: Nexofin