Por qué se cayó el debate en Diputados sobre el endeudamiento familiar

En el tramo final de una sesión de más de 15 horas en la Cámara baja, el oficialismo logró sacar de discusión el proyecto sobre morosidad y endeudamiento familiar. Ante la falta de respaldo para aprobar su dictamen, La Libertad Avanza impulsó una moción para devolver la iniciativa a comisiones, sin establecer una fecha para retomar el debate.

La propuesta obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones, correspondientes a diputados de Córdoba de Provincias Unidas. Esa decisión resultó determinante para que el Gobierno evitara una derrota parlamentaria.

La maniobra generó fuertes cuestionamientos de la oposición. Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, denunció que funcionarios nacionales estaban contactando legisladores para negociar apoyos, mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acusó al oficialismo de bloquear la discusión sin comprometerse a reabrirla.

Fuente: Nexofin