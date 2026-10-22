Javier Milei reconoció que “la economía está creciendo menos de lo esperado”

Al regresar de su viaje a España, el presidente Javier Milei reconoció desaceleraciones en la actividad productiva. El mandatario explicó que “la economía está creciendo menos de lo esperado” por factores internacionales.

El jefe de Estado atribuyó el contexto financiero a aumentos de tasas en Estados Unidos del 5,5%. Ante este escenario global, remarcó que “lo que importa es la película” frente a la inflación minorista.

El Presidente volvió a cuestionar las frases habituales sobre el presupuesto de los hogares en Radio Rivadavia. Sobre las dificultades financieras, el jefe de Estado aceptó que muchos ciudadanos pueden “estar experimentando privaciones” cotidianas.

Fuente: Nexofin