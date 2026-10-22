“Se vienen cositas”: la sugestiva frase de Bullrich después de afirmar que está lista “para ser Presidente”

La senadora Patricia Bullrich generó fuerte repercusión política al publicar en la red social X un mensaje con la frase “Se vienen cositas…”, acompañado por una fotografía de perfil iluminada por una luz blanca.

La enigmática publicación se conoció en paralelo a sus recientes declaraciones públicas donde admitió su aspiración de liderar el Ejecutivo.

Durante una entrevista concedida a Infobae, la ex ministra de Seguridad se refirió abiertamente a sus expectativas de ocupar la presidencia. Sin confirmar postulaciones prematuras para los próximos comicios, la dirigente oficialista afirmó: “Estoy preparada para ser Presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”.

Fuente: Nexofin