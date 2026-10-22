Dalma Maradona habló por última vez en el juicio por la muerte de Diego: “Lo único que quiero es que tenga justicia”

La hija del astro futbolístico, Dalma Maradona, brindó su testimonio final ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7. La intervención tuvo lugar en la etapa previa al cierre del debate por la muerte de Diego Maradona.

Durante la audiencia en San Isidro, la hija del exfutbolista expresó la dificultad emocional de afrontar la instancia judicial. Al iniciar su exposición, la joven manifestó angustiada: “Esta es otra oportunidad de poder defender a mi papá”.

Asimismo, cuestionó los argumentos defensivos sobre el material probatorio integrado por audios e intercambios digitales. Al cruzar las posturas de los imputados, la testigo afirmó: “Me llama la atención que muchos dijeron” que los mensajes carecían de validez.

Además, contrapuso la situación personal de los profesionales procesados frente a la pérdida sufrida por su familia. Al dirigirse a los acusados, la joven remarcó que “ellos tienen la posibilidad de estar con su familia”.

Fuente: Nexofin