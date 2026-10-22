La insólita historia detrás de la llegada de Diego Maradona a Dorados de Sinaloa

Sin lugar a dudas, Diego Armando Maradona es uno de los mejores futbolistas de la historia, con un legado que perdurará por la eternidad. Sin embargo, sus éxitos como jugador no se trasladaron de la misma manera al banco de suplentes, donde tuvo una trayectoria con menos reconocimientos. Recientemente, Christian Bragarnik reveló cómo se produjo la llegada del Diez a Dorados de Sinaloa, en lo que fue su última experiencia como entrenador en el exterior.

La confesión de Bragarnik sobre Maradona

En una nota con TyC Sports, el reconocido empresario comenzó contando que ya mantenía contacto con Pelusa tras compartir juntos parte del Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, meses después recibió un llamado inesperado. “Me dice: ‘Christian, quiero dirigir, no me voy a quedar en Rusia, me agarró el bichito otra vez’”, recordó Bragarnik. Ante las dudas del empresario, el nacido en Villa Fiorito retrucó: “Me responde: ‘Dale, hiciste dirigir a Holan, que tenía los palos de hockey, ¿no me vas a conseguir laburo a mí?’”.

Bragarnik conversó con Jorge Hank, propietario de Dorados de Sinaloa y Tijuana: “Me dice: ‘Hay que sacar al técnico de Dorados’, y yo le digo: ‘Bueno, yo tengo el técnico’”. Cuando el empresario le preguntó de quién se trataba, el representante argentino respondió simplemente: “Diego”.

Hank creyó que se refería a Diego Cocca, quien ya estaba vinculado con Tijuana, pero Bragarnik lo corrigió de inmediato: “¿Qué Cocca? Diego hay uno solo”, sentenció.

Ante las dudas sobre si el exjugador del Barcelona aceptaría hacerse cargo del conjunto mexicano, Bragarnik recordó su contundente respuesta: “Vamos donde quieras, yo quiero estar en una cancha”.

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Finalmente, el empresario destacó la predisposición de Maradona para asumir el desafío: “No puso ningún pero, ni preguntó qué iba a ganar”.

El paso de Maradona por Dorados

El ex capitán de la Selección Argentina dirigió a Dorados de Sinaloa durante un año, en la segunda división del fútbol mexicano. Durante su etapa al frente del equipo, tuvo dos oportunidades de conseguir el ascenso a la Liga MX, pero perdió ambas finales en tiempo suplementario.