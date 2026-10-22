¿Y si te llama Román?: Martín Ojeda y una confesión que ilusiona a Boca

Boca empieza a proyectar lo que será el próximo mercado de pases y, mientras Juan Román Riquelme analiza alternativas para reforzar el plantel, apareció un nombre que no pasa inadvertido. Se trata de Martín Ojeda, una de las figuras argentinas de la MLS, quien reconoció su vínculo familiar con el Xeneize y dejó abierta la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro.

El guiño del argentino a Boca

El mediocampista ofensivo, que actualmente se desempeña en Orlando City, atraviesa un gran presente en el fútbol estadounidense y sus actuaciones lo convirtieron en uno de los futbolistas argentinos más destacados de la competencia.

El entrerriano no ocultó su cercanía con el Xeneize y dejó una frase que despertó la atención de los hinchas cuándo le preguntaron si vestiría la azul y oro: “Obvio. Tengo a toda mi familia que es hincha de Boca y siempre están jodiéndome para que aprovecha alguna oportunidad o le meta”, reconoció el futbolista.

Ojeda también se refirió a los rumores que lo vincularon con el Xeneize y aclaró que no hubo avances. “Sabía que se me había nombrado y estaba entre algunos nombres, pero no llegó a ser nada concreto. Solo fueron consultas y no pasó nada”, afirmó.

Martín Ojeda le abrió la puerta a Boca, “mi familia es toda de Boca y siempre me joden con que aproveche alguna oportunidad”. El ex Godoy Cruz hoy brilla en la MLS, y dejó esta declaración en el programa Sharap Fútbol de Mati Pellicioni. https://t.co/l3PjwVvmZd — Dante Colotto (@DanteColotto) October 22, 2026

De todas maneras, el interés deportivo y la posibilidad de una transferencia todavía deben analizarse. El argentino tiene contrato con Orlando City hasta junio de 2029, por lo que Boca necesitaría negociar con la institución estadounidense para concretar una eventual incorporación.

Desde su llegada al conjunto de Florida, a comienzos de 2023, Martín consiguió consolidarse como una pieza importante del equipo, lleva 49 tantos convertidos, siendo el máximo goleador de la historia del club.

En su recorrido profesional también pasó por Ferro, Racing, Huracán y Godoy Cruz, donde mostró condiciones que le permitieron dar el salto al exterior.