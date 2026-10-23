¿Renueva Lionel Scaloni?: Qué pasará con el técnico de la Selección Argentina

Lionel Scaloni atraviesa un momento decisivo en la Selección Argentina. Mientras la AFA busca asegurar su continuidad de cara a los próximos desafíos, surgieron novedades sobre las negociaciones que podrían definir su futuro. El desenlace todavía genera expectativa y hay detalles importantes sobre el contrato que está en discusión.

La renovación toma forma

Después de varias semanas de incertidumbre, el técnico habría llegado a un acuerdo con la AFA para extender su contrato y continuar al frente de la Albiceleste durante el próximo ciclo internacional.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, las negociaciones avanzaron tras una propuesta que la dirigencia le acercó en septiembre. Si bien el entendimiento estaría encaminado, todavía restarían formalizar algunos detalles antes de concretar la firma.

El nuevo vínculo contemplaría dos años iniciales, hasta la Copa América 2028, con una opción para extenderlo por otros dos y llegar al Mundial 2030.

🚨🇦🇷 BREAKING: Lionel Scaloni has agreed to sign new deal as Argentina head coach until World Cup 2030. The proposal sent in September has been accepted, details being sorted then time to sign. Scaloni said yes, as @CLMerlo reports. 🩵🤍 https://t.co/uVePo4xG0i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2026

Si se concreta la extensión, Scaloni tendría la posibilidad de dirigir a la Argentina en una tercera Copa del Mundo, después de Qatar 2022 y la edición de 2026. Además, el torneo de 2030 tendrá partidos inaugurales en el país, un atractivo adicional para el proyecto.

Uno de los puntos que todavía genera dudas es la continuidad de Walter Samuel como ayudante de campo. El exdefensor tendría la intención de iniciar su camino como entrenador, aunque Scaloni quiere convencerlo de que siga a su lado. El DT destacó su importancia tanto en lo profesional como en lo personal y reconoció que su eventual salida sería una pérdida importante para la Selección Argentina.