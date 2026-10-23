Maxi López se quebró al recordar a su padre y emocionó al hablar de River: “Fue familia”

Maxi López protagonizó un momento muy emotivo al recordar a su padre, quien falleció cuando él tenía apenas 12 años. Durante una entrevista, el exdelantero repasó uno de los episodios más difíciles de su vida y no pudo contener las lágrimas al hablar de todo lo que le hubiera gustado compartir con él.

River siempre presente

En la charla con Rodolfo D’Onofrio y Fernando Marín, el exfutbolista recordó la primera camiseta de River que recibió durante su infancia. Aunque su papá era hincha de Boca, acompañó su felicidad cuando comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol.

“No me olvido más la cara de él cuando me dieron mi primera camiseta de River con el leoncito. Me dijo: ¿Sos feliz?, y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja”, contó López sobre aquel recuerdo que todavía conserva intacto.

Sin embargo, la muerte de su padre marcó un antes y un después. “Yo siempre fui rebelde, pero en ese momento me pegó mal y no quería jugar más al fútbol”.

En medio de ese difícil momento familiar, el exdelantero destacó la ayuda que recibió del Millonario. Su familia atravesaba dificultades económicas y tanto el club como los padres de sus compañeros fueron fundamentales para que pudiera continuar con su formación. “River me abrazó en ese momento. Cuando pasó lo de mi viejo, los padres de todos los compañeros juntaron un mango porque sabían que estábamos en dificultad, River siempre fue familia”, afirmó el exdelantero.

Finalmente, López volvió a emocionarse al imaginar qué le diría hoy a su padre si pudiera escucharlo. “Que lo logré. Que pude ayudar a mi familia y también formar la mía. Me hubiese encantado que él me hubiese acompañado en ese proceso y que hubiese podido conocer a mis hijos”, expresó entre lágrimas.