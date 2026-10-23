Copa Libertadores: Estudiantes dio el batacazo ante Flamengo y jugará la final

Hubo un nuevo Maracanazo en Río de Janeiro. Estudiantes de La Plata hizo historia y dio el gran batacazo de la Copa Libertadores. Tras jugar más de 40 minutos con un hombre menos, venció a Flamengo en la tanda de penales y se clasificó a una final continental después de más de 17 años. Ahora, enfrentará a Palmeiras en busca de su quinta Libertadores.

El desarrollo del partido

Al igual que en la ida, los dirigidos por Alexander Medina, que contaron con Marcos Rojo desde el inicio, merecieron más durante los primeros 45 minutos. El Pincha generó dos grandes ocasiones de gol, pero ambas fueron contenidas por Agustín Rossi. Pese a no poder abrir el marcador, el equipo platense dejó buenas sensaciones de cara al segundo tiempo.

Sin embargo, el complemento no pudo haber comenzado peor. Baltasar Rodríguez fue expulsado por doble amarilla a los cinco minutos, lo que provocó un fuerte desajuste en el conjunto platense. A pesar de ello, el Cacique mantuvo la calma y movió las piezas de manera acertada para encontrar el mejor equilibrio posible con diez jugadores.

⚠️❌ EXPULSADO BALTASAR RODRÍGUEZ POR DOBLE AMARILLA Y ESTUDIANTES SE QUEDA CON 10. https://t.co/FptX1xA79f — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 23, 2026

Pese a las situaciones claras que generó Flamengo, Estudiantes se hizo fuerte, resistió los ataques del conjunto brasileño y llevó la definición de la serie a los penales.

Allí, Fernando Muslera se convirtió en el gran héroe de la clasificación. Tras un Mundial para el olvido, el arquero uruguayo fue decisivo para que el León consiguiera el boleto a la final de la Copa Libertadores. Tapó tres remates desde los doce pasos, ejecutados por Jorginho, Lucas Paquetá y Luis Henrique, y se erigió como la gran figura de la noche.

🤯🇺🇾 FERNANDO MUSLERA ATAJÓ ¡¡TRES PENALES!! EN LA SEMIFINAL DE LIBERTADORES. IMPRESIONANTE. 🧤 https://t.co/9OlvZMIixN — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2026

¿Cuándo y dónde será la final?

Estudiantes buscará conquistar su quinta Copa Libertadores ante Palmeiras el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario.