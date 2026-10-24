Clásico al rojo vivo: José Mourinho picó la previa del duelo entre Barcelona y Real Madrid

En la antesala de una nueva edición del clásico español, José Mourinho encendió el clima previo al duelo que Real Madrid disputará ante Barcelona este domingo a las 17:00 horas en el Camp Nou. Durante la conferencia de prensa oficial, el director técnico merengue se refirió al momento futbolístico de ambos conjuntos y recordó la percepción mediática inicial al señalar que días atrás se presagiaba un resultado abultado en contra de la Casa Blanca. Sin embargo, remarcó que la reciente caída del cuadro catalán ante el PSG evidenció algunas debilidades lógicas de la alta competencia.

Asimismo, el estratega portugués manifestó su incomodidad ante las constantes exigencias sobre el rendimiento de su plantel. En este sentido, Mourinho cuestionó que se los califique como una estructura totalmente consolidada cuando apenas contabilizan tres meses de trabajo colectivo y una pretemporada condicionada por la incorporación paulatina de los futbolistas. Por este motivo, el DT consideró injusto establecer comparaciones directas entre su proyecto en formación y un modelo rival que acumula varios años de desarrollo.

🚨 José Mourinho responde a las palabras de Fermín, sobre que el discurso del Real Madrid «cansa»: 💬 «A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando» pic.twitter.com/LSuNqQDzDB — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 24, 2026

Por otra parte, el técnico madridista respondió a las recientes declaraciones de Fermín López, quien había calificado de cansador el constante discurso sobre los fallos arbitrales. Ante esta controversia, el entrenador deslizó de forma contundente que a su delegación también le fatigan diversos episodios que continúan sucediendo fecha tras fecha dentro del campo de juego. No obstante, prefirió centrar el enfoque en la jerarquía del contrincante para intentar contrarrestar sus virtudes tácticas durante el desarrollo del partido.

Finalmente, el conductor luso le restó trascendencia a su retorno al coliseo azulgrana, afirmando que encarará el compromiso de la misma manera que si se tratara de cualquier otro escenario del continente. De este modo, la escuadra capitalina ultimó detalles estratégicos para un choque trascendental que promete impactar de lleno en la lucha por el título doméstico. Con el ambiente caldeado tras las declaraciones cruzadas, la atención del fútbol mundial se posará en territorio catalán para vivir un nuevo capítulo del histórico enfrentamiento.