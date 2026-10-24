Ricardo Lorenzetti defendió el fallo contra Cristina Kirchner y negó que esté proscripta: “Nos ajustamos a la ley”

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, se refirió públicamente este sábado al fallo del máximo tribunal, hace ya más de un año y medio, en 2025, que selló la inhabilitación de la expresidenta Cristina Kirchner para postularse y ejercer cargos públicos en relación a su culpabilidad en la Causa Vialidad, por la que cumple seis años de prisión domiciliaria en San José 1111.

Lorenzetti hizo hincapié en que no se trató de una medida política, sino que “la inhabilitación es una medida prevista en el Código Penal”, según Clarín.

Sobre el fallo, el magistrado dijo, en declaraciones radiales a Radio Con Vos, que “nosotros nos ajustamos a la ley y al derecho de la Constitución. La Corte ya dijo lo que tenía que decir.

Fuente: Nexofin