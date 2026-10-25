Javier Milei habló sobre sus posibilidades de ser reelecto en 2027: “No veo a los argentinos votando para atrás”

El presidente argentino Javier Milei se mostró optimista sobre las chances de una relección presidencial en los comicios de 2027. En declaraciones a Radio mitre dijo: “Estoy supertranquilo”.

Milei se amparó en los resultados de la política económica desplegada por su Gobierno desde diciembre de 2023: baja de la inflación, más PBI per cápita y menos pobreza.

“¿Tenemos más inflación o menos? Menos inflación. ¿Tenemos más PBI per cápita o menos? Más”, se preguntó retóricamente el mandatario en su entrevista al medio radial sobre los resultados de su gestión.

Fuente: Nexofin