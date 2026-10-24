Interna en el Gobierno por el proyecto Malvinas: negocian cambios y buscan destrabar el dictamen

El proyecto de ley sobre la causa Malvinas volvió a generar tensiones dentro del oficialismo. La iniciativa, que fue impulsada por el Gobierno de Javier Milei y tiene a Santiago Caputo como uno de sus principales impulsores, quedó demorada en Diputados por diferencias en la negociación con aliados y volvió a exponer los cortocircuitos entre sectores cercanos al asesor presidencial y el entorno de Martín Menem.

La Casa Rosada busca ahora acelerar las conversaciones para que el texto pueda obtener dictamen el próximo martes. El objetivo es que la iniciativa llegue al recinto cuanto antes y que el Gobierno pueda avanzar con una de las principales medidas vinculadas a su política sobre las Islas.

En las últimas horas, Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, mantuvieron una reunión con la diputada Silvina Giudici y Adrián Pagán, secretario parlamentario de la Cámara Baja y cercano a Menem. El encuentro tuvo como objetivo terminar de pulir los puntos que todavía generaban diferencias.

Desde el oficialismo reconocieron que habrá modificaciones al proyecto original. Sin embargo, aseguran que los cambios serán “no sustanciales” y que se incorporaron propuestas realizadas por representantes del PRO, la UCR, el MID y el PJ.

Fuente: Nexofin