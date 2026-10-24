Diego Dabove renunció como director técnico de Tigre

Diego Dabove dejó de ser el director técnico de Tigre este viernes por la noche, luego de la caída por 1-0 frente a Atlético Tucumán en Victoria, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Tras el encuentro, el entrenador decidió dar un paso al costado y ponerle fin a su etapa al frente del Matador.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT de 53 años no respondió preguntas, pero tomó la palabra para comunicar su decisión. Además, aprovechó la ocasión para agradecerles a los dirigentes, los futbolistas y los hinchas por el acompañamiento durante su ciclo en la institución.

“HABLÉ CON LA GENTE DEL CLUB Y PRESENTÉ LA RENUNCIA” Diego Dabove comunicó en conferencia de prensa su desvinculación de Tigre. 📺 #ESPNF10 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/J0FdMTyVza — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026

De esta manera, Dabove cerró su etapa en Tigre después de dirigir 81 partidos desde su llegada en enero de 2025. Durante ese período, registró 28 victorias, 25 empates y 28 derrotas, en una campaña que terminó con el equipo sin posibilidades de clasificarse a los playoffs del Clausura.

La salida del entrenador se produjo a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, luego de un resultado que terminó de profundizar el malestar en Victoria. Cabe recordar que en septiembre ya había presentado su renuncia tras perder ante Vélez, aunque finalmente revirtió su postura luego de conversar con los dirigentes y el plantel.

El clima se volvió todavía más tenso después del encuentro contra el Decano, al punto de que Pity Martínez invitó a pelear a un grupo de hinchas. Ahora, la dirigencia deberá definir quién estará al frente del equipo en las últimas fechas del torneo, con la posibilidad de recurrir a un entrenador interino antes de comenzar a planificar la próxima temporada.