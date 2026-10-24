Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en España

El futbolista argentino Lionel Messi, fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en España. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo.

Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, el excapitán de la selección nacional obtuvo el reconocimiento, tras ser recibido en privado por la princesa Leonor, quien posó junto a los galardonados en la previa de la ceremonia.

Messi fue distinguido por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario. Además, el jurado destacó no solo sus logros dentro de la cancha, sino su trabajo para promover el acceso a la educación y la salud de los jóvenes vulnerables.

Además, el jurado tuvo en cuenta que Lio es el futbolista con más títulos en la historia del fútbol e hizo énfasis en su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo.

En la previa de la ceremonia en donde participó toda la familia real española, el astro del fútbol, fue recibido por miles de fanáticos y rompió el protocolo para acercarse a firmar autógrafos.

El rosarino también, cenó con el rey Felipe VI y la reina Letizia, que le brindaron su admiración y cariño. Durante la premiación, Messi recibió una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y 50 mil euros.