La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en la causa $LIBRA

La Justicia federal sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la causa $LIBRA, que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda en febrero de 2025. El fallo también alcanzó a otros nueve investigados.

La resolución fue firmada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, quien hizo lugar al pedido presentado por el fiscal Eduardo Taiano. El magistrado concluyó que los hechos denunciados no encuadran en las figuras penales analizadas y dispuso el archivo del expediente una vez que la decisión quede firme.

En su resolución de 60 páginas, el juez sostuvo que no se acreditó un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. Si bien reconoció que la publicación presidencial pudo otorgarle una visibilidad particular al proyecto, consideró que esa circunstancia no demostraba por sí sola la existencia de una maniobra fraudulenta.

Fuente: Nexofin